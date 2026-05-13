野球殿堂博物館図書室では、5月から「やきゅうの本だな拡大版」として、図書室を臨時開室する。東京ドームの21ゲート右にある同博物館。野球を中心にスポーツに関する約5万点の資料を所蔵している。図書や雑誌に加えて、我々が発行しているスポーツ新聞もあり、資料はどなたでも閲覧・複写ができる。特集展示は5月16日がDeNA、5月23日が阪神、6月6日がロッテ、6月20日が中日、9月5日が社会人野球、9月12日が阪神、9月20日が巨