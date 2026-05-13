広島・玉村昇悟投手が故郷・福井での巨人戦で今季初勝利を狙う。丹生出身の7年目左腕。高校時代はエースとして活躍。3年夏（19年）の福井大会では決勝まで勝ち進んだが敦賀気比に零敗。甲子園にはあと1歩届かなかった。福井県営球場は思い出のマウンドでもある。巨人戦は通算6勝2敗、防御率2・87と安定した成績を残しており、6勝はカード別でも最多。今季も初登板となった4月30日の対戦で5回を6安打1失点と粘りの投球を披露