タリーズコーヒーから、初めてアイスクリームをモチーフとした新商品「チョコミントシェイク」「クッキー＆クリームシェイク」が13日より季節限定で登場する。アイスクリームで熱狂的な人気を誇る“チョコミント”に、タリーズが初挑戦。あわせて、ミントやクッキーを増量した“もっと！”シリーズも展開し、チョコミント好きからスイーツ好きまで楽しめるラインアップとなっている。【画像】爽快感マシマシ「もっと！チョコミン