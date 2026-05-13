ドラッグストア北海道内大手「サッポロドラッグストアー」（札幌市）は１１日、市販薬を販売できる「登録販売者」対象のオンライン研修について、サツドラの２店舗で店長らが本人になりすまして受講していたとホームページで公表した。研修は法令で義務付けられ、同社は「信頼を損なう重大な問題」と謝罪している。同社によると、なりすまし受講は２０２３〜２５年度、札幌市東区の「北８条店」と、倶知安町の「ニセコひらふ店