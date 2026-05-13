◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・西勇輝はワインドアップで投げる。もう何年も前からすっかり珍しくなり、「絶滅危惧種」などと呼ばれる。むろん走者なしの場面での話だ。今では走者なしでもセットポジションから投げる投手ばかりになった。振りかぶると投球の手順が増え、力が分散し、精度が下がる。セットポジションの有効性が認められ、ワインドアップは消えていった。＜しかし、理にかな