2026年、庄司陽斗から放たれるボールには、明らかな変化が見て取れる。昨シーズンと比較してアベレージで約5キロ向上した球速。最速は150キロオーバーと、唸る。しかしその進化は“結果であってゴール”ではない。「スピードがあって損することはないので、もちろんあってもいいですけど、でも別にスピードがあったからいいかって言ったら、そんなこともない。ちゃんとコーナーを突いてキュッっと刺すピッチャーももちろんいま