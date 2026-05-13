Image: Amazon 誇っていい、プレミアムな1台。いや、1台なのですが実際は3in1という、オールラウンダー充電器がAnkerより登場しました。名前を「Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) 」といいます。長い！でも、長いのは名前だけ、充電時間は短くしてくれるプレミアムな逸品です。 Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, Air