これは筆者が体験した出来事です。登校を嫌がる子どもにどう対応すればいいのか悩んでいた朝、ある人に思いがけない形で助けてもらうことになりました。そのときのやり取りを振り返ります。 家の前で続いた“押し問答” ある朝、娘が「学校、行かない」と泣き出しました。 「一人じゃ寂しくて、行けない」そう言って、家の前から動こうとしません。 気持ちは分かるものの、その日も娘を見送り、下の子を保育園に預け