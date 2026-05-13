「絶望こそ成長のチャンス」一瞬の出来事だった。相手のドリブルが大きくなった刹那、センターサークル付近で佐野海舟(かいしゅう)が迷いなくボールを奪取。味方選手とのワンツーで一気に左サイドを駆け上がり、最後はＤＦ２人の間をすり抜けるようにカットインして、右足を一閃！４月９日、欧州カンファレンスリーグ準々決勝のマインツ対ストラスブールの第１戦。25歳のサッカー日本代表ＭＦはスーパーゴールでファンを唸らせた。