歌手・岡本真夜が11日、自身のインスタグラムを更新。都内で10日に開催した30周年コンサートを訪れた人気女優との2ショットを投稿し、思いをつづった。 【写真】亡くなった美穂さんがつないだ絆悲しみを乗り越えて 1995年にデビューシングル「TOMORROW」が大ヒットした岡本。同日はデビュー日にあたり、ツアーのファイナルでもあった。10日には「おかげさまで、本日デビュー31周年を迎える