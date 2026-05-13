女優・浜辺美波(25)が11日、自身のインスタグラムを更新し、プライベート感たっぷりの旅行姿を公開した。 【写真】一緒に飲みたい！お猪口を持つ手までカワイイ浜辺美波 「あったかい季節になりましたねまだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」とコメント。新幹線のホームのメガネ姿、旅館の和室で乾杯＆お猪口を口にする姿、カラオケでマイクを握る姿などの写真を掲載した。「写ルンです」と