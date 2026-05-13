流通経済大柏3年MF内田煌生「見て学ぶことは好き」4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアリーグEAST第7節の流通経済大柏vs東京ヴェルディユースの試合から。流経大柏が昨年から採用している【4-4-2】のダイヤモンドシステム。昨年は広範囲をカバーし、セカンドボール回収とボール奪取能力に長けた島谷義進（水戸ホーリ