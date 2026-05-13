パルマ鈴木彩艶、強豪ローマ相手に見せた勇気ある戦いイタリア1部パルマは5月10日に行われたセリエA第36節でローマと対戦して、2-3で打ち合いの末に敗れた。1点差ゲームを落としたパルマだが、この試合に先発フル出場した日本代表GK鈴木彩艶が、好セーブで決定機を凌ぐ場面があった。前半22分にオランダ代表FWドニエル・マレンに先制ゴールを許したパルマだが、後半の立ち上がりに同点に追い付く。そして後半32分にはMFマンデ