モデルのＵＴＡが、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ガス人間」（７月２日配信開始、片山慎三監督）で俳優デビューすることが１３日、発表された。演技初挑戦ながら、物語の要となるガス人間役を演じる。ＵＴＡは、俳優・本木雅弘とエッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、現在２８歳。身長１９０センチ超えのスタイルや英語、フランス語が堪能な語学力も生かし、２０１８年にはパリコレ・デビュー。モデルとして世界を舞台に活躍して