フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１３日、「第１回映画館大賞（２０２６年）」授賞式が都内で行われたことを報じた。全国の映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、より多くの方に映画館で見てほしい作品」を投票によって選出し、映画館で再上映する同イベント。最高賞の映画館大賞と日本映画部門を「国宝」（李相日監督）が受賞した。エンタメキャスターを務める軽部真一アナ