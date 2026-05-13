SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が12日夜、自身のインスタグラムを更新。台湾のチアガール・オブ・ザ・イヤーで1位に輝いたことを報告した。「皆様の投票のおかげで人気投票1位を取ることができましたチアの契約をして初めての年にとることができてとっても嬉しいです」とつづり、人気投票〓1を伝えるショットをアップした。昨年12月に三上は台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチア