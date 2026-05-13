動画配信サービス「Netflix」の新作、Netflixシリーズ『ガス人間』が、7月2日より世界独占配信されることが発表された。あわせて、タイトルロールとなる《ガス人間》を俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが演じることが明らかに。ティザーアート、ティーザー予告も解禁となった。【動画】Netflixシリーズ『ガス人間』ティザー予告1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブート