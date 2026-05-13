ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は12日（日本時間13日）の地元シカゴでのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場する。村上は現在15本塁打でア・リーグ3位。8日（同9日）のマリナーズ戦以来の本塁打が出るかが注目される。3年連続100敗以上を喫してきたホワイトソックスだが、今季ここまで19勝21敗で同リーグ中地区・2位と健闘。リーグのサプライズチームの1つになっており、同地区のロイヤルズとの対戦にも多くのメディ