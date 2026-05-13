1983年公開の伝説的映画『竜二』が、43年の時を経て『RYUJI 竜二』として新たに映画化。主演は柳楽優弥、監督は水田伸生。10月30日より全国公開される。このたび、竜二を取り巻く主要キャストが発表された。【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像オリジナル版『竜二』は、主演・脚本を務めた金子正次の生き様と重なるようなリアリティで熱狂的支持を集め、日本映画史に残る“伝説”として語り継がれてきた作品。公開からわずか8