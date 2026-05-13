高架が途切れた“すぐ先”で交通規制国土交通省 広島国道事務所は2026年5月11日、国道2号「西広島バイパス」の都心部延伸事業にともない、延伸部における車線規制区間を拡大すると発表しました。渋滞が懸念されることから、国道2号以外の経路への交通分散、時差通勤やテレワーク、公共交通の利用などが呼びかけられています。【一番混むところ…？】これが西広島バイパスの新たな「車線規制」区間です（地図／写真）西広島バイパ