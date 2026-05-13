長野県・辰野町。人口600人ほどの小さな里山集落である渡戸（わたど）地区で行われている「どろん田バレーボールフェスタ」は、田んぼをコートにして泥まみれでバレーボールを楽しむ、ユニークな地域イベントだ。きっかけは、地元の仲間たちとの“飲みの席”というのも、この地域のほがらかさを表している。「休耕田があるなら、そこで何かやろう。道具も最小限のバレーボールならいけるんじゃないか」。そんな発想から生まれた大