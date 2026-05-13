◆米大リーグレッドソックス―フィリーズ（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地のレッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、自身初の５試合連続本塁打となる１７号を放った。この時点で、並んでいたジャッジ（ヤンキース）を抜いてメジャー単独トップに立った。いきなりだった。１回１死無走者。カウント２―１からの９２・８マイル（約１４９