ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が１２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「サバンナ」の高橋茂雄から「いじめられていた」とした発言を撤回し謝罪したことを報じた。高橋をめぐっては、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で中山が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と