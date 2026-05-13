第７９回カンヌ国際映画祭が１２日（日本時間１３日）に開幕。オープニングセレモニーのレッドカーペットでは、コンペティション部門に正式出品された「箱の中の羊」から是枝裕和監督と主演の綾瀬はるか、千鳥・大悟らが登場した。「怪物」以来３年ぶり８回目の同部門に選出された是枝監督はブラックタキシード姿で、胸元に翼をモチーフとしたショーメの一点物の「ＥＮＶＯＬ（アンヴォル）」ブローチを付けて登場。「コレ・エ