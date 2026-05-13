人気タレントがイケメン息子との親子ショットを見せた。１３日までにインスタグラムで「昨日の＃母の日」と家族写真を投稿したのは、中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやか。次男で昨年俳優デビューした中山脩悟とニッコリ笑っている。「秀ッチョと次男から〜」とプレゼント共に写った写真を公開。フォロワーは「ステキあやか姫にそっくりな優しい瞳」「素敵ですね」「心温まるプレゼントですね」「次男や