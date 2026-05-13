JリーグオールスターDAZNカップのファン・サポーター投票結果が発表され、J2・J3 WEST-BからGK泉森涼太とMF西澤健太のサガン鳥栖コンビがファン・サポーター投票イレブンに名を連ねた。選出を受け、泉森は「すごく嬉しいですし、本当に光栄なことです。この貴重な経験を無駄にしないように、今後のサッカー人生に生かしていかないといけないと思っています」。西澤は「錚々たるメンバーとできるので、少しでもいいものを吸収で