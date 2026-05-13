親が複数の預金口座を持っている場合、家族がすべての口座を把握していないことがあります。普段は問題になりにくいものの、親に万が一のことがあると、思わぬ場面で確認が必要になることもあります。 特に、通帳のない口座や長く使っていない口座があると、どこから調べればよいのか迷う人も少なくありません。そこで本記事では、相続時に預金口座を確認する際の注意点と、事前に家族で確認しておきたいポイントを解説しま