ガールズグループi-dleのミンニが、大胆なファッションを披露した。ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】“ふくらみの始まり”が…ミンニの大胆衣装公開された写真には、デニム素材のノースリーブトップスにワイドデニムパンツを合わせた、セットアップ風コーデを着こなすミンニの姿が収められている。サイドが大胆に開いたトップスが、カジュアルながらも色気漂う雰囲気を演出し、見る者の視線