【ワシントン共同】米議会予算局（CBO）は12日、トランプ政権が掲げる次世代ミサイル防衛構想「ゴールデンドーム」について、配備や運用などにかかる費用を約1兆2千億ドル（約189兆円）と試算する報告書を公表した。トランプ大統領は昨年5月、総費用が1750億ドルになるとの見通しを示しており、当初の想定を大幅に超過する可能性がある。報告書によると、試算にはミサイル防衛システムの開発や配備、20年間の運用に要する経費