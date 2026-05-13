ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が12日夜、自身のインスタグラムを更新。ホルターネックのノースリーブのワンピース姿を披露した。「お仕事終わりにピラティスまで行けて偉い！（今月初）皆さんもお疲れさまでした」とつづり、ホルターネックのノースリーブのピンク・ワンピ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「お綺麗です」「あかねちゃん可愛い」「素敵です」「あかねさまますま