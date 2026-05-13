「さぁ配達だ」――食事の支度がつらくなってきた高齢の母のために手作りのお弁当を作り、車で届けている娘の投稿がThreadsで反響を呼んでいます。ある女性が投稿した彩り豊かなお弁当の写真に、「なんて親孝行」「お母さん幸せですね」と1.2万件の“いいね”が集まりました。【写真】高齢の母のためのおかずたっぷり弁当投稿したのは、もうすぐ80歳になる母を持つ、maki-chiさん（@makichi226）。お弁当は、一人暮らしをしている8