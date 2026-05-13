広東省深セン市に本社を置く人型ロボット企業の優必選科技（UBTECH）は11日、日立製作所の中国法人・日立（中国）有限公司と戦略的協力合意書に調印したことを明らかにした。日立はすでに一部の製造現場に優必選の産業用人型ロボット「WalkerS2」を導入しており、現場での作業テストと応用シーンの検証を優必選と共同で進めているという。今回の合意書に基づいて、双方は日立グループのエレベーター、オフィスビルシステム、医療ヘ