＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】「たった2発」で圧勝した強すぎる三田関取復帰を狙う三段目二十一枚目・三田（二子山）が、三段目二十二枚目・陽孔丸（武蔵川）を相手に“たった2発”で圧勝した。あまりの強さに「今日も瞬殺」「あっさり過ぎる」と驚嘆の声が相次いだ。昨年五月場所で新十両に昇進し、翌七月場所では十両優勝。幕内昇進も見えたものの、十一月場所で靭帯損傷し途中休場、その後2