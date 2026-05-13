“衝撃の18歳”虹咲カリナの1stイメージ作品『虹咲カリナ「雨上がり！18歳！！」』が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K高画質で独占先行配信を開始した。発売日は2026年5月29日。鮮烈なデビューを飾った注目株が、映像作品で本格的に魅力を解き放つ。【別カット】畳でまったり…“虹色ビキニ”×おさげスタイルの虹咲カリナ本作のChapter3「めしあがれ」では、エプロン×水着姿でキッチンに降臨。一生懸命