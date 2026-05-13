スウィング(円運動)とは、無限の三角形の集合体である ゴルフのスウィングが円運動であることは間違いありません。しかし、その円運動は、「直線と直線がつくる三角形によってつくられる」と聞いて、みなさんはどう思われるでしょうか?荒川先生に最初にこういわれたとき、私の頭のなか「???????」という状態でした。 三角形の内角の和は180