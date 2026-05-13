国立大初の理事長・学長体制 ─東京工業大学と東京医科歯科大学が統合して発足した東京科学大学、約1年半を経た振り返りを聞かせてください。 大竹いろいろ苦労もありましたが、思ったよりはうまく進んだと思っています。このことについては、田中雄二郎学長（前東京医科歯科大学学長）との会話でも、2人とも納得している部分です。教職員や関係者の方々の力があってこそですから、そこは非常にありが