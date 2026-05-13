【韓国】 雇用統計（4月）08:00 予想2.7%前回2.7%（失業率) 【日本】 国際収支（3月）08:50 予想39000.0億円前回39327.0億円（経常収支) 予想29150.0億円前回27090.0億円（経常収支・季調済) 予想7800.0億円前回2676.0億円（貿易収支) 【豪州】 賃金指数（2026年 第1四半期）10:30 予想0.8%前回0.8%（前期比) 予想3.4%前回3.4%（前年比) 【NZ】 2年インフレ予想（2026年