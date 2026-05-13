【ワシントン共同】米議会上院は12日の本会議で、トランプ大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名したウォーシュ氏について、FRB理事に起用する人事案を賛成多数で承認した。13日午後にも、FRB議長に充てる人事案を採決する。上院は与党共和党が過半を占め、承認する公算が大きい。法令により、FRB議長は理事の中から選ぶ必要がある。このため本会議はまず、理事としての起用を承認した。理事の任期は14年。現職