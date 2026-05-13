【ナイロビ共同】フランス、ケニア両政府は11〜12日、ケニアの首都ナイロビでフランスとアフリカの協力推進を巡る首脳級会議を開いた。約30カ国の首脳らや企業関係者が出席。ロイター通信は英国から独立したケニアでの会議開催について、フランスが旧植民地に比べて希薄だった英語圏のアフリカ諸国との関係を「本格的に強化する初の試みだ」と指摘した。首脳らは会議で安全保障や経済協力を議論。フランスのマクロン大統領はフ