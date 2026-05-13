タレントの重盛さと美（37）が13日までに自身のインスタグラムを更新。黒キャミ“舌ペロリ”ショットなどを公開した。赤のキスマーク＆黒のハートマークとともに、黒のキャップ＆キャミソール姿で舌をペロリと出しているショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「すごく素敵です」「えぇのう」「可愛いです」「Styleかっこよすぎですばい」「いやー、カッコイイし可愛いしたまらん」などの声が寄せられてい