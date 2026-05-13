東京・足立区でトラックに積まれていた鉄骨などが落下する事故があった。12日午後3時過ぎ、足立区江北の交差点で「トラックが鉄骨を落下させた」と目撃者から110番通報があった。警視庁によると、トラックが交差点を右折しようとした際に荷崩れを起こし、積んでいた鉄骨や鉄板などが歩道に散乱した。歩道に鉄骨散乱しガードレールなど破損この影響でガードレールやガードパイプが破損し、周辺の歩道をふさいだが、けが人はいないと