静かな空気にピアノの旋律が鳴り響き、巻き起こるのは不可解な死因がちりばめられた事件。シリアスなトーンで物語が進行していくかと思いきや、時折、ふと空気が緩む瞬間もある。 参考：『LOVED ONE』を導くディーン・フジオカの俯瞰力加藤達也プロデューサーが明かす秘話 アメリカ帰りの天才法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）と、出世競争に敗れた崖っぷちのエリート官僚・