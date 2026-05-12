「ワイスリー（Y-3）」が、「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」との初のコラボレーションコレクションを5月13日に発売する。アディダス オンラインショップ、CONFIRMEDアプリ、Y-3 オンラインショップ、Y-3 ZOZOTOWN、Y-3国内直営店および一部取扱店で取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションは、ロンドンと東京の対話をコンセプトに製作。Y-3のアーカイヴをウェールズ ボナーの視点で再解釈したもので、パリで開催さ