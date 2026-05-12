「リファ（Refa）」が、旗艦店「リファ ギンザ（Refa GINZA）」で体験型企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を開催する。5月20日から「Clun Aira」VIP・GOLD会員向けにプレオープンし、5月30日から全会員向けにグランドオープンする。【画像をもっと見る】同企画は、MISAMOを「ReFa MUSE」に起用した新プロジェクトの一環として実施。会場では、限定カラーのヘアブラシの先行体験・予約ができるほか、事前予約制のヘアア