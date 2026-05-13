「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、DVDプレーヤーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ブルーレイディスクプレーヤーDMP-BD90S-K（パナソニック）2位ブルーレイディスク/DVDプレーヤーBDP-S1700/K（ソニー）3位HDMI対応据え置き型DVDプレーヤーGH-DVP1M-BK（グリーンハウス）4位Qriom コンパクトDVDプレーヤーKDVP-MN151HD(B)（山善）5位HDMI対応DVDプレーヤーGH-DVP1M-WHE5