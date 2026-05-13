13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3880ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3945.22ポイントボリンジャーバンド3σ 3884.81ポイントボリンジャーバンド2σ 3880.00ポイント13日夜間取引終値 3872.90ポイント12日TOPIX現物終値 3854.10ポイント5日移動平均 3824.39ポイントボリンジャーバンド1σ 3780