13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の802ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 859.98ポイントボリンジャーバンド3σ 833.85ポイントボリンジャーバンド2σ 818.64ポイント12日東証グロース市場250指数現物終値 817.00ポイント5日移動平均 807.73ポイントボリンジャーバンド1σ 8