HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、現役アーティストであるILLITのメンバーたちが、未経験からファイナルへと駆け上がったSAKURAの急成長を絶賛した。【映像】劇的な成長を遂げた15歳練習生のパフォーマンス『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘す