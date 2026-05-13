＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】「シュッとした」引退した元人気力士の姿まだ観客もまばらな早朝の両国国技館。新たな門出を迎える新弟子たちが土俵に上がる「前相撲」の現場で、ある元人気力士の姿にファンの視線が釘付けとなり「見れてうれしい」「お元気そう」といった反響に加え、「シュッとしてる！」「まだ髷が…」など引退を惜しむ声が相次いだ。その力士とは、現役時代にその愛くるしいキ