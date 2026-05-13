ハキハキした礼儀正しい新人が入ってきた! そうそう、こういう子がいいんだよ。一緒にがんばっていこうな! でもあれ? もしかして、意外とクセ強……?今回は、人気漫画「#やばい後輩」から、先輩社員が一瞬で違和感を察知した新人のエピソードです。ぜひ、このあと何が起こるのか予想してみてください。○本当にあった新人クイズ「先輩が感じた“違和感”の正体は?」「やばい後輩第72回」より礼儀正しく、受け答えも完璧な新人社